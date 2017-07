A mais cara do Arsenal, a mais lucrativa do Lyon, a mais valiosa do mercado: Lacazette é do Arsenal

O francês não é problema no Emirates. O dinheiro, ao que parece, também não. Alexander Lacazette, 26 anos, foi confirmado esta quarta-feira pelo Arsenal, naquela que foi a contratação mais cara do clube londrino e a mais lucrativa do Lyon, clube de sempre do avançado francês.

Os números não foram divulgados pelo clube mas, de acordo com a imprensa francesa e inglesa, o Arsenal terá pago 53 milhões pelo jogador e 7 milhões de bónus, por um contrato com a duração de cinco anos.

A aquisição do francês supera assim os 47 milhões que o clube pagou por Mezut Ozil ao Real Madrid.

Do lado do Lyon, o valor também supera largamente a receita pela transferência de Karim Benzema (35M) para o Real Madrid, ou de Corentin Tolisso (41,5M) para o Bayern Munique.

O negócio é também o mais valioso do mercado de verão até ao momento.

Alexandre Lacazette marcou 76 golos nas últimas três épocas no principal escalão do futebol francês e tem 11 internacionalizações. Jogar para conquistar um lugar na lista de Didier Deschamps para o Mundial da Rússia, será um dos seus objetivos.

No fim de semana deve juntar-se à equipa, em Sidney, na Austrália, e iniciar a preparação da nova época.

Esta é a segunda contratação do Arsenal neste defeso depois da aquisição do nónio Sead Kolasinac ao Schalcke 04.