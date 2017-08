Porque é que Neymar está no Porto?

É o nome mais falado do mercado de transferências por estes dias (e seguramente pelos próximos) e está hoje em Portugal, mais concretamente no Porto.

De acordo com o canal francês BFM TV, o senhor 222 milhões, Neymar da Silva Santos Júnior, era esperado em Londres esta quarta-feira, para fazer exames médicos, mas o jato privado que apanhou ao início da tarde terá antes trazido o brasileiro à cidade do Porto.

O site zerozero.pt confirmou entretanto a passagem de Neymar pelo Hospital dos Lusíadas na zona da Boavista, no Porto, para fazer testes médicos.

Na Invicta, Neymar vai encontrar-se ainda com Antero Henrique, agora diretor desportivo do PSG e que trabalhou no FC Porto durante 26 anos, e com Maxwell, antigo jogador brasileiro do PSG que agora integra a estrutura do clube.

Amanhã parte para Paris onde deverá assinar o contrato mais caro da história do futebol.