O clássico decisivo que vai começar hoje... e acabar amanhã

Onde é que o leitor vai estar à uma da manhã de 17 de agosto de 2017? É provável que a resposta não seja esta: num estádio de futebol a ver um jogo. Mas, para alguns adeptos do Real Madrid e do Barcelona, é isso mesmo que vai acontecer.

A 2ª mão da Supertaça disputa-se esta quarta-feira à noite, no Santiago Bernabéu, às 23 horas locais (em Portugal, 22h, com transmissão SportTV1), o que significa que só lá para a uma da manhã é que alguém vai estar no palanque a levantar o primeiro troféu da época espanhola.

Ao contrário que seria expectável, o horário não é inédito em jogos em Espanha, tendo já havido clássicos nesta mesma hora. Mas, esta noite, há uma justificação forte para tal, explica o jornal espanhol "AS": como há jogos do 'play-off' da Liga dos Campeões a serem disputados às 20h45 locais (o horário da Europa Central), não deve haver jogos de outras competições ao mesmo tempo.

O acordo foi assinado pelas federações de futebol europeias, juntamente com a UEFA e a EPFL (European Professional Football Leagues), e estava em vigor na época passada, ainda que tenha terminado recentemente. Contudo, deverá ser renovado em breve, pelo que a Federação Espanhola decidiu respeitá-lo.

Com razão, deve acrescentar-se: entre um Real Madrid-Barcelona e um Olympiakos-Rijeca à mesma hora, é fácil perceber qual seria o jogo mais visto...

Recorde-se que, na 1ª mão da Supertaça, em Camp Nou, o Real Madrid venceu por 3-1, com Cristiano Ronaldo a marcar um golo e a ser expulso por alegada simulação de um penálti. O avançado português foi entretanto suspenso por cinco jogos, pelo que não estará em campo esta noite. Ou melhor, esta madrugada.