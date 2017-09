Selecionador da Irlanda do Norte detido por conduzir embriagado

O'Neill, de 48 anos, foi libertado sob fiança e vai ter de comparecer num tribunal de primeira instância de Edimburgo, em 10 de outubro, dois dias depois do último jogo de qualificação para o Mundial2018, frente à Noruega.

"A IFA está ciente de um suposto incidente de condução relacionado com álcool que envolve Michael O'Neill. No entanto, como é um assunto policial, não vai fazer mais comentários", referiu a IFA.

O'Neill, que está no banco da Irlanda do Norte desde fevereiro de 2012, levou a equipa britânica pela primeira vez à fase final de uma grande competição, o Euro2016, tendo chegado aos oitavos de final.

A Irlanda do Norte ocupa o segundo lugar do Grupo C de qualificação europeia para o Mundial2018, com 19 pontos, mais nove do que o Azerbaijão, terceiro. A Alemanha lidera o grupo, com 24.

Lusa