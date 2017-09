O millennial Pellegri tem 16 anos, marcou dois à Lazio e o pai chorou no banco (vídeo)

A Lazio foi casa do Génova vencer por 2-3, na 4ª jornada do campeonato italiano. Aparentemente, não há nada de estranho nisto, visto que a nova equipa de Nani terminou a época passada em 5º enquanto o clube do ex-benfiquista Taarabt ficou em 16º. Só que, há pormenores que fazem toda a diferença, e este é daqueles que levou um homem às lágrimas.

É que o autor dos golos do Génova foi um avançado de apenas 16 anos, Pietro Pellegri, que se tornou no mais jovem jogador de sempre a bisar na Serie A. A assistir estava o seu pai, Marco Pellegri, team manager do Génova que, visivelmente emocionado, foi apanhado pelas câmaras a enxugar as lágrimas de alegria, no banco de suplentes.

Desde miúdo que Pietro conta com o apoio do pai. Marco acompanhou-o sempre nos treinos, fizesse chuva ou sol, e alimentou-lhe o sonho, que começou a concretizar-se há quase um ano quando, a 22 de dezembro de 2016, Pietro faz a sua estreia na Serie A, com apenas 15 anos e 280 dias.

Meses depois, no último dia da última jornada da série A, Pellegri faz o primeiro golo, contra a Roma, na despedida de Totti e escreve o seu nome no futebol italiano: ele tornou-se no primeiro jogador nascido no século XXI a marcar marcar numa das cinco principais ligas da Europa.

Ao ver o filho a entrar aos 33 minutos de jogo e a proporcionar por duas vezes o empate ao Génova - que acabou por perder com três golos de Immobile -, Marco foi incapaz de conter a emoção e foram as suas lágrimas de alegria e de orgulho que passaram a ser notícia.

Na entrevista a seguir ao jogo, Pietro também não foi capaz de se conter quando questionado sobre as lágrimas do pai.

O futebol também é feito destas emoções.