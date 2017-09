E os finalistas ao prémio de melhor jogador do ano da FIFA são, surprise, surprise, Ronaldo, Messi e Neymar

O português Cristiano Ronaldo (Real Madrid), o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o brasileiro Neymar (Barcelona e PSG) são os três finalistas ao prémio de melhor jogador do ano da FIFA, galardão que será entregue a 23 de outubro, em Londres.

A escolha do trio, que não surpreenderá quase ninguém, foi anunciada esta tarde, com a FIFA divulgar também os eleitos para guarda-redes e melhor treinador do ano.

Entre os guarda-redes, o prémio será disputado entre o italiano Gianluigi Buffon (Juventus), o costarriquenho Keylor Navas (Real Madrid) e o alemão Manuel Neuer (Bayern Munique). Nomeados para melhor treinador estão os italianos Antonio Conte (Chelsea) e Massimiliano Allegri (Juventus) e o francês Zinedine Zidane (Real Madrid). De fora estão Leonardo Jardim (Mónaco) e Mourinho (Manchester United).

No último ano, o primeiro desde que os prémios da FIFA e da France Football voltaram a ser entregues de forma separada, Cristiano Ronaldo foi o vencedor, repetindo o prémio de 2008. Pelo meio venceu a Bola de Ouro da FIFA em 2013 e 2014. São quatro prémios de melhor do ano, ainda assim menos um que Messi, que ganhou em 2009, 2010, 2012 e 2015.