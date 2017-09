Momento zen de CR7 depois de bisar frente ao Dortmund: “Tenho a mente limpa e preparada para a crítica, que é cada vez pior”

Cristiano Ronaldo disse na terça-feira que está preparado para encarar a crítica, que crítica que é "cada vez pior", deixando para o presidente do Real Madrid as perguntas sobre uma possível renovação.

“Parece que tenho de demonstrar jogo a jogo o que sou. Surpreende-me a opinião pública sobre mim. Uma vez mais os números falam por si próprios. Estou muito contente por fazer o meu encontro 400 [pelo Real Madrid] e por fazer não sei quantos golos [...] Muito feliz porque sabia que estou bem, quando tenho oportunidades marco, às vezes os guarda-redes ou os paus param, faz parte do futebol”, disse.

No final do encontro com o Borussia Dortmund (3-1), da Liga dos Campeões, no qual bisou, Ronaldo garantiu que o seu trabalho é o mesmo e que nunca entra em desespero.

“Tenho a mente limpa e preparada para a crítica, que é cada vez pior. Mas se é por algo que sou quem sou, é pelo trabalho e pelos meus companheiros. Estou muito feliz”, assegurou.

Sobre uma possível renovação com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo passou a bola para Florentino Pérez, líder dos ‘merengues’.

“Estou contente, as coisas acontecem de uma forma natural. Estou contente pelos meus companheiros que renovaram, porque estavam em final de contrato. É uma pergunta à qual o presidente saberá responder melhor do que eu, mas estou contente, faço o que mais gosto, fiz golos e estou feliz”, afirmou.

Durante o defeso foi noticiada a vontade de Ronaldo deixar o Real Madrid, mas o português recordou que nunca disse que desejava deixar os ‘blancos’.