O Valencia já não invencível. E perdeu contra 10

Depois do empate dos catalães em casa frente ao Celta de Vigo (2-2), no sábado, o Valência podia colocar-se a dois pontos, mas um golo de Bergara (66 minutos) ditou a derrota frente ao Getafe, que soube 'sofrer', e a diferença aumentou para cinco.

A equipa da casa passou a somar 19 pontos e é oitava, enquanto os visitantes, que perderam pela primeira vez esta temporada, continuam com 31, apenas mais um do que o Atlético de Madrid, terceiro, que no sábado venceu em casa a Real Sociedad (2-1).

Os visitantes, com Rúben Vezo no eixo da defesa, entraram melhor, e o capitão Parejo testou o guarda-redes adversário, Guaita, por três vezes, de livre direto, antes da expulsão de Arambarri, por acumulação de amarelos, aos 25 minutos.

O Getafe não acusou a inferioridade numérica e, aos 39 minutos, Molina podia ter adiantado a formação da casa, mas o cabeceamento saiu por cima.

Na segunda metade, o Valência entrou determinado em controlar o jogo, mas foi de novo o Getafe a criar perigo, aos 52 minutos, com Ángel a rematar para fora quando estava isolado.

Aos 66 minutos, Markel Bergara fez o único golo do encontro, num remate que ainda desviou em Gabriel Paulista, enganando Neto.

De novo de livre, Parejo voltou a tentar o golo aos 78 minutos, mas o poste negou o empate, na melhor oportunidade forasteira da segunda parte.

Nos últimos minutos, a defesa do Getafe fez frente como pôde às investidas do clube 'che', que revelou desacerto na hora de atirar à baliza e encontrou Guaita 'inspirado', com várias defesas que seguraram a vantagem madrilena até final.

Antes, o Leganés venceu em casa o Villarreal por 3-1, e aproximou-se dos lugares europeus, ficando no sétimo posto com 20 pontos, menos um do que o 'submarino amarelo', que é sexto.

Os forasteiros até começaram a ganhar, com um golo de Raba aos 60 minutos, mas a formação da casa deu a volta nos últimos minutos, com golos de Rico (72), El Zhar (81) e Gabriel (90).

A equipa da casa pôs fim a uma série de quatro derrotas consecutivas, enquanto o Villarreal somou o terceiro encontro sem vencer em 'La Liga'.

No sábado, o Real Madrid não fez melhor do que o FC Barcelona, ao empatar sem golos em casa do Athletic de Bilbau, e caiu para o quarto lugar, com 28 pontos, os mesmos do Sevilha, que venceu em casa o Deportivo por 2-0.

Ainda este domingo, o Bétis pode igualar o Villarreal no sexto posto em caso de vitória em casa do penúltimo, o Las Palmas (19:45).