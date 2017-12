Liga italiana marca jogos para Natal e passagem de ano. Na Holanda há jogos no dia 24 de dezembro. E em Portugal...

"O conceito é simples. O futebol profissional é um produto de entretenimento e poder oferecê-lo durante este período é uma oportunidade que não pode ser desaproveitada", explicou o diretor-geral da Roma, Mauro Baldissoni.

Baldissoni assinalou que a Liga inglesa já provou que aquele conceito produz bons resultados, tanto nos estádios, com o aumento do número de espetadores, como no crescimento das audiências das transmissões televisivas nacionais e internacionais.

A Série A tem duas jornadas marcadas para 29/30 de dezembro e para 5/6 de janeiro de 2018, estando ainda programados jogos da Taça de Itália para 26/27 de dezembro e para 2/3 de janeiro, com a pausa de inverno a ser observada entre 7 e 20 de janeiro de 2018.

Em Inglaterra, a Sky Sports quis marcar o Arsenal-Liverpool para a tarde de 24 de dezembro, mas os adeptos não gostaram nada da ideia (leia mais AQUI) e a intenção não se concretizou.

Contudo, na Holanda, a 18ª jornada da Liga tem quatro jogos marcados para dia 24, incluindo o Ajax-Willem II (13h30, SportTV2) e o Feyenoord-Roda (15h45, SportTV1), que serão televisionados.

O calendário em Portugal

Em Portugal, a maioria da 16ª jornada da Liga NOS será disputada a 3 de janeiro de 2018 - incluindo o Benfica-Sporting (21h30, BTV) -, mas Vitória de Guimarães e Tondela disputarão a ronda a 23 de dezembro (18h15, SportTV1).

Depois disso, a fechar 2017, nos dias 29 e 30 de dezembro, haverá jogos da Taça da Liga. O Belenenses-Sporting (19h15, SportTV1), o Braga-Portimonense (21h15, SportTV1) e Vitória de Setúbal-Benfica (21h15, RTP1) disputam-se a 29, enquanto o Moreirense-Vitória de Guimarães (18h15, SportTV1) e o Paços de Ferreira-FC Porto (20h15, SportTV1) disputam-se a 30.