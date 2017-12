Espanha impedida de participar no Mundial? Sim, é uma possibilidade

Já imaginou o Mundial do próximo ano sem Espanha? Pois bem, é uma hipótese real, depois da FIFA enviar um sério aviso à Federação Espanhola de Futebol, alertando-a para as ingerências do governo espanhol, através do Conselho Superior do Desporto (CSD), na instituição que gere o futebol no país vizinho. A informação foi avançada pelo “El Pais”.

Depois do escândalo que levou à detenção do presidente da federação, Ángel María Villar, por corrupção, o CSD propôs a repetição das eleições do organismo, o que a FIFA considera uma violação grave da autonomia da federação face ao poder político.

Segundo os estatutos da FIFA, a ingerência governamental pode levar à suspensão de Espanha como membro associado e, consequentemente, a expulsão de todas as competições que estão sob a égide da federação internacional, a começar pelo Mundial de 2018.

Juan Luis Larrea, que lidera a federação espanhol desde que Villar foi afastado do cargo, garantiu já ao diário “Marca” que “ninguém vai tirar Espanha do Mundial” e que a FIFA quer apenas uma audiência com o ministro do desporto do país.

A Espanha está no Grupo B do Mundial de 2018, com Portugal, Irão e Marrocos.