Os momentos LOL de 2017: a saga de Don Paulo de la Vega em terras ucranianas

Não consta que Kharkiv seja quentinho como era o sul da Califórnia algures do século 18 - bem, e no século 21 também, diz-se -, mas ter um herói na cidade para proteger os fracos e oprimidos não pode nem deve ser exclusivo daqueles que já foram agraciados pelos deuses com um tempo ameno.

Assim que, no início de dezembro, após mais uma noite de Champions, a cidade ucraniana de Kharkiv e os adeptos do Shakhtar Donetsk, que por ali joga devido ao conflito civil no este do país, receberam com alegria uma emulação do herói de bigodinho fininho, capa, máscara e jeito de espadachim. Mas este Zorro não era um californiano de sangue latino, mas um português nascido em Moçambique há 44 anos de seu nome Paulo Fonseca.

Fonseca, ou Don Paulo de la Vega, não terá salvo donzelas em apuros, mas fez um salvamento bem mais improvável, que foi qualificar o Shakhtar Donetsk para a fase seguinte da Champions num grupo onde estavam duas das equipas com futebol mais atraente da Europa, o Nápoles e o Manchester City. A improbabilidade às tantas era tal, que o técnico português prometeu vestir-se de Zorro caso conseguisse o tal bilhete para os oitavos de final, algo que logrou na última jornada da fase de grupos, com uma vitória sobre o City de Pep Guardiola por 2-1, um City que, por essa altura, não era batido há 277 dias. O que, convenhamos, é muito dia.

Pois em mais um capítulo do já extenso livro “Belas conferências de imprensa de treinadores portugueses”, que tantas alegrias e horas bem passadas no YouTube nos tem proporcionado ao longo destes anos - diria mesmo que é o melhor que a diáspora do nacional-treinadorismo nos trouxe -, Paulo Fonseca prometeu o que havia prometido e surgiu absolutamente equipado de Zorro, arrancando muitos sorrisos aos jornalistas ucranianos e ingleses que esperavam apenas só mais uma conferência de imprensa, daquelas em que os técnicos dizem que estão muito felizes e contentes mas que ainda nada está ganho.

“Esta é a conferência de imprensa mais divertida em que já estive”, começou por dizer o treinador, embora em tempos Paulo Fonseca tenha admitido que se divertia muito com as conferências de Lito Vidigal.

As imagens de Paulo Fonseca vestido de Zorro correram Mundo (ou como se diz agora “tornaram-se virais”) e nos dias seguintes não faltaram fotos de adeptos do Shakhtar mascarados do herói nas redes sociais.