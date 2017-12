Harry Kane: nunca ninguém marcou tantos golos num ano

No encontro de abertura da tradicional jornada do 'boxing day' em Inglaterra, Harry Kane inaugurou o marcador aos 22 minutos e aumentou a vantagem aos 39, passando a somar 38 golos na 'Premier League' em 2017.

Em 1995, Alan Shearer, melhor marcador da história da competição, tinha feito 36 golos no ano civil, ao serviço do Blackburn Rovers.

Com estes dois golos, Kane tornou-se no melhor marcador europeu de 2017, passando a somar 55 em todas as competições, ultrapassando o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.