Vietto foi confirmado no Valencia

"O Valência chegou hoje a um acordo total com o Atlético de Madrid, pendente de formalizar, para a cedência até 30 de junho de 2018, com opção de compra, do avançado argentino Luciano Vietto", divulgou o clube 'che', em comunicado.

O clube em que alinham os português Gonçalo Guedes e Ruben Vezo e ainda os ex-benfiquistas Garay e Rodrigo adiantou ainda que "o jogador será apresentado na tarde de hoje aos meios de comunicação social" na cidade desportiva do Valência.

O Atlético de Madrid, por intermédio do seu dirigente Gil Marín, chegou a confirmar um acordo com o Sporting para a cedência do argentino, de 24 anos, aos 'leões', também por empréstimo, mas Luciano Vietto preferiu o Valência.

"Estou muito contente, tinha muita vontade de chegar a Valência. Tinha vontade de vir, falei com o treinador (Marcelino Toral) e o seu telefonema foi muito importante", disse Vietto, na quarta-feira, à chegada a Valência.

Na presente temporada, Vietto cumpriu seis jogos na Liga espanhola pelo Atlético de Madrid, quatro dos quais como titular, num total de 271 minutos.

Desde de chegou a Espanha, proveniente do Racing de Avellaneda, o argentino marcou 12 golos no campeonato de 2014/15, pelo Villarreal, um em 2015/16, pelo Atlético de Madrid, e seis em 2016/17, ao serviço do Sevilha.