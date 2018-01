Mourinho disse que estava mais maduro e Conte respondeu assim: “Deve ter demência senil”

Antes de chegarmos a Antonio Conte, vamos a José Mourinho. O treinador do Manchester United desmentiu as notícias que davam conta do seu descontentamento com o clube, apelidando-as de "lixo" e aproveitou também para dizer algo que foi interpretado como uma crítica a alguns colegas (nomeadamente Conte).

"Só porque não me comporto como um palhaço na linha lateral não quer dizer que tenha perdido a minha paixão", explicou o treinador português, que garante que quer continuar em Manchester na próxima época. "Prefiro comportar-me como estou: mais maduro. É melhor para mim e para a equipa. Não é preciso ser um tipo maluco para ser um bom treinador, não interessa o que fazes à frente das câmeras", acrescentou.

Ora quem não gostou das palavras "maduras" de Mourinho foi Conte, que respondeu de forma dura. "Acho que ele tem de ver o que fez no passado. Se calhar ele estava a falar dele próprio no passado, não?", questionou o treinador do Chelsea, recorrendo ao italiano para ser mais incisivo.

"Acho que às vezes uma pessoa esquece-se do que disse no passado e do que fez, se calhar é, não sei bem o nome, demenza senile [demência senil], quando já estás um pouco... quando esqueces o que fizeste no passado", explicou Conte, enquanto batia na testa.

"Repito: é uma pessoa que continua a olhar para aqui. Saiu daqui, mas continua a olhar para aqui", acrescentou, presumivelmente referindo-se ao período que José Mourinho passou no Chelsea, onde foi campeão inglês, antes de sair do clube.

Dentro das quatro linhas, o Manchester United de Mourinho continua à frente do Chelsea de Conte, uma vez que tem 47 pontos em 22 jogos, mais um do que o Chelsea e menos 15 do que o líder isolado Manchester City.