Coutinho, o mais caro da história do Barcelona foi contratado... estando lesionado

A estreia de Philippe Coutinho só deverá acontecer dentro de três semanas porque o agora avançado do Barcelona está... lesionado.

A lesão na coxa direita do jogador mais caro da história do Barcelona (coisa para 160 milhões de euros) foi detetada durante os exames médicos protocolares que antecedem a assinatura do contrato.

Entretanto, o brasileiro está a ser apresentado em pleno Camp Nou, com direito a transmissão televisiva planetária, adeptos nas bancadas e muitos fotógrafos a registarem o momento.