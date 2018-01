Há 48 jogadores mais valiosos do que Ronaldo - e Bernardo Silva é um deles

O CIES é um observatório que, de quando em vez, divulga estudos relativos ao lado mais financeiro do futebol. Estes relatórios incidem quase sempre sobre coisas como os valores de mercado, transferências de jogadores e clubes dos cinco principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França). Como na Premier League, La Liga, Bundesliga, Série A e Ligue 1 há uns quantos portugueses, é sempre provável que vejamos alguns a constarem nestes trabalhos. Como é o caso.

Só que este caso, arriscamos escrever, será um pouco inesperado. Porque, de todas as conclusões que se podem retirar do estudo mensal, divulgado esta segunda-feira, esta é algo surpreendente: Bernardo Silva é mais valioso do que Cristiano Ronaldo.

Sim, o Cristiano Ronaldo dos salários chorudos, das Bolas de Ouro em série, das marcas de roupa criadas, já com créditos de um documentário feito sobre ele e maior cara para o futebol de uma das maiores marcas (Nike) desportivas do planeta. Esse Ronaldo, segundo o CIES, tem um valor de mercado atual calculado nos 80.4 milhões de euros.

Uma quantia que é inferior em 18,4 milhões ao que Bernardo Silva, o pequeno extremo sem Bolas de Ouro, sem um Europeu, sem mais de uma centena de golos pela seleção e apenas com um campeonato francês no currículo, que supostamente, valerá: 98.8 milhões de euros.

Ultrapassado este facto, e continuando a esmiuçar a lista, há mais uns quantos aspetos que podem causar surpresa. O português do Manchester City está na 27ª posição de um ranking que tem no pódio Neymar (€213 milhões), Lionel Messi (€202 milhões) e Harry Kane (€194 milhões). E o português do Real Madrid, há semanas considerado o melhor jogador do mundo, pela France Football, surge apenas no 49º lugar.

Entre os Ronaldo e Bernardo surgem nomes como Georginio Wijnaldum (€85.6 milhões), do Liverpool, Ederson Moraes (€93.5 milhões), do Manchester City, ou Timo Werner (€87.4 milhões), do RB Leipzig.

O observatório, apesar de não especificar, menciona que tem em conta critérios como “a idade, a posição, a duração do contrato, a performance, o estatuto internacional, etc.” para elaborar este ranking. Ao todo, há 48 jogadores que o CIES tem como mais valiosos que Cristiano Ronaldo. Caso não acreditem, podem consultar aqui a lista.

Agora, pensem nisto.