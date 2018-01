Era inevitável: André Gomes pediu ao Barcelona para sair - agora

Era inevitável que isto acontecesse: com Dembelé recuperado e Coutinho contratado, o tempo de utilização de André Gomes no Barcelona iria passar de residual para praticamente nada. Era uma questão matemática, o português fez as contas que tinha de fazer e pediu ao treinador para sair do clube... já.

Segundo o jornal “Sport”, André Gomes não quer perder o Mundial2018 e apelou ao bom-senso de Ernesto Valverde que tem um plantel recheado de médios (Busquets, Rakitic, Iniesta, Dembelé e Coutinho).

André Gomes foi titular em apenas seis dos 29 jogos oficiais do Barcelona esta época: 2 na Liga, 2 na Taça do Rei, um na Supertaça de Espanha e outro na Liga dos Campeões. No total, o médio ex-Valencia disputou apenas 635 minutos.