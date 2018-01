Um nome é tudo e os espanhóis estão a adorar o nome deste português: Martin Luther King Junior, o novo reforço do Ceuta

Os espanhóis dizem que ele é “muito forte fisicamente” e também “rápido e com boa técnica” e “com poder combinativo” o que faz dele um bom reforço para o plantel do Ceuta (3.ª divisão espanhola). Mas o que realmente interessa aqui é o nome, digamos, curioso do futebolista: Martin Luther King Junior Morais Simões, nome de guerra, Martin Luther King Junior.

Sim, como o ativista.

Por causa disto, a contratação de Martin está a correr alguma da impresa espahola especializada (e não só) com os adejtivo “supreendente”.

Agora, a carreira: Martin jogava no São Martinho e começou a sua vida de futebolista nos iniciados do Benfica e jogou pela primeira vez na Liga pelo Olhanense.