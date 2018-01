Zidane e plantel do Real Madrid reunidos em busca de soluções para a crise

Zidane compareceu duas horas mais tarde à hora marcada para a conferência de imprensa por causa da referida reunião com os jogadores no balneário da cidade desportiva madridista na sequência do empate a dois golos com o Celta Vigo, que deixou a equipa a 16 pontos do líder da Liga espanhola, o FC Barcelona.

"Não vou revelar o que se debateu na reunião, são conversas que podem acontecer num balneário, o que posso dizer é que atravessamos um momento de crise e estamos à procura de soluções, a conversar para tentar fazer as coisas bem feitas", disse o técnico francês, que repetiu a palavra "trabalho" como solução para a equipa sair do momento irregular que atravessa.

Zidane revelou ter concedido o dia livre de segunda-feira para os jogadores refletirem sobre a imagem que deixaram no estádio de Balaídos, frente ao Celta, na última jornada, antes da reunião marcada para analisar as razões da crise.

A solução para esta não passa pela aquisição de reforços nesta 'janela de transferências' de janeiro e Zidane chega mesmo a dizer que "não quer" que o clube contrate alguém e que "confia cegamente no plantel", visivelmente incomodado com as perguntas sobre um alegado 'braço-de-ferro' entre ele e o presidente Florentino Pérez a propósito de uma alegada recusa sua à entrada no plantel do guarda-redes Kepa Arrizabalaga.