Inter Milão e Roma empatam e deixam Lazio no terceiro lugar

Com João Cancelo no onze e João Mário no banco, o Inter Milão viu a Roma chegar à vantagem por Stephan El Shaarawy, aos 31 minutos, e necessitou de esperar até aos 86 para conseguir alcançar o empate pelo uruguaio Matias Vecino.

O Inter Milão caiu para a quarta posição, com 42 pontos, a um da Lazio, que ascendeu a terceira, enquanto a Roma manteve o quinto lugar, com 39, mas deixou fugir, nos derradeiros minutos, a oportunidade de superar o seu adversário de hoje.

O AC Milan venceu em Cagliari (16.º), por 2-1, com dois golos do costa-marfinense Franck Kessié, aos 08 e 36 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e subiu do 11.º ao 7.º lugar. O Cagliari ainda esteve a vencer com o golo de Nicolò Barella, aos 08 minutos.

Com os três pontos amealhados em Cagliari, aliados à conjugação dos resultados dos seus adversários mais diretos, o AC Milan ultrapassou as equipas do Atalanta (8.º), Udinese (9.º), Torino (10.º) e Fiorentina (11.º).

O avançado português Nani, que entrou aos 76 minutos, marcou hoje o último golo da goleada por 5-1 da Lazio na receção ao Chievo, três minutos depois de ter assistido o angolano Bastos para o quarto golo da sua equipa.

A Lazio começou o jogo a vencer, com um tento de Luís Alberto, aos 23, permitiu o empate, por Pucciarelli, aos 25, mas retomou a dianteira do marcador ainda na primeira parte, por Milinkovic-Savic, aos 31.

O médio sérvio 'bisou' aos 68 minutos, antes dos dois 'tentos' com o toque do internacional português.

O campeonato é liderado pelo Nápoles, que hoje foi vencer no terreno da Atalanta, por 1-0, com um golo de Dries Mertens, aos 65 minutos.

A formação napolitana soma 54 pontos, mais quatro do que a hexacampeã Juventus, que recebe o Génova, 14.º classificado, na segunda-feira.

Em Génova, a Sampdoria venceu a Fiorentina por 3-0, com três golos de Quagliarella, antes de o colombiano Carlos Sanchez reduzir para a formação 'viola'.

O Bolonha manteve-se em posição confortável ao vencer em casa o lanterna-vermelha Benevento, por 3-0, idêntico resultado obtido pelo Crotone no terreno do Verona, que lhe permitiu sair da zona de despromoção e 'afundou' a formação anfitriã.

O 'aflito' SPAL foi empatar 1-1 no terreno da Udinese, enquanto os tranquilos Sassuolo e Torino também empataram a um golo.



Lusa