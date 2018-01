Swansea venceu Liverpool e Carlos Carvalhal deu lição: “O Liverpool é um Fórmula 1, mas no meio do trânsito não anda...”

O Swansea ganhou um novo alento na luta pela despromoção, ao vencer o Liverpool. O golo que deu os três pontos à equipa de Carlos Carvalhal foi marcado aos 40 minutos pelo defesa Alfie Mawson, assistido pelo argentino Federico Fernández.

A vitória é a segunda do Swansea sob o comando de Carlos Carvalhal, que iniciou no final de dezembro a sua primeira experiência na 'Premier League', após duas épocas e meia ao serviço do Sheffield Wednesday, do 'Championship', segundo escalão do futebol inglês.

Depois do jogo, Carvalhal explicou a estratégia para o jogo: "O Liverpool é uma equipa de topo, um Fórmula 1. Mas no meio do trânsito de Londres, às quatro da tarde, esse Fórmula 1 não anda... Foi isso que tentámos fazer: obrigar o Liverpool a jogar de uma forma que não gosta."

Apesar da vitória de hoje, o Swansea permanece em 20.° e último lugar do campeonato inglês, mas agora com os mesmos 20 pontos do que o West Bromwich, 19. °, e com menos dois pontos do que o Southampton.

O Liverpool, orientado pelo alemão Jürgen Klopp, somou a terceira derrota da temporada, seguindo em quarto lugar, com 47 pontos, já a 18 pontos do líder Manchester City.