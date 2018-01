Depois de 15 jogos no Inter, João Mário ruma a Inglaterra

"As vossas fontes estão certas: ele está a cumprir os exames médicos enquantos falamos". Foi assim que David Moyes, ex-treinador do Manchester United e atual treinador do West Ham, confirmou o ingresso de João Mário no 11º classificado da Liga inglesa, esta tarde.

O internacional português será emprestado pelo Inter de Milão - confirmou também Moyes, ainda que a mudança não tenha sido oficializada -, onde não tem tido minutos de jogo suficientes.

Esta época, João Mário só completou 15 jogos, nove deles enquanto suplente utilizado. Em 2016/17, tinha somado 32 jogos ao serviço dos italianos, depois de ter sido vendido pelo Sporting na mesma época, por €45 milhões.