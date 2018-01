Assistência para Adrien, estreia amarga para João Mário e replay para Carvalhal

Eliminatória de tripla para os portugueses envolvidos este sábado na 4.ª ronda da Taça de Inglaterra.

Adrien Silva foi titular no Leicester e assistiu para o primeiro golo da equipa, que venceu facilmente o modesto Peterborough por 5-1, apurando-se assim para oitavos-de-final, onde já está o Manchester United, que eliminou na sexta-feira o Yeovil Town (4-0).

Quem não teve razões para festejar foi João Mário, que caiu na frente ao Wigan, equipa que militar na League One, o 3.º escalão do futebol inglês e que venceu por 2-0. Poucas horas após ser apresentado estreou-se no West Ham, entrando já na 2.ª parte, para o lugar do argentino Pablo Zabaleta.

Já Carlos Carvalhal terá de se sujeitar a um chato replay da eliminatória, depois do Swansea empatar frente ao Notts County, por 1-1. Os galeses marcaram perto do intervalo, por Luciano Narsingh, mas a equipa do 4.º escalão conseguiu empatar aos 62', por Jonathan Stead.

Além da repetição, Carvalhal viu ainda Renato Sanches lesionar-se novamente. O internacional português saiu a meio da 1.ª parte.