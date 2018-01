A homenagem da Juventus a Gianluigi Buffon na ternura dos quarenta

Gianluigi Buffon cumpre este domingo 40 primaveras e a Juventus celebrou a preceito o aniversário de um dos melhores guarda-redes do Mundo, com um vídeo-homenagem com alguns dos seus melhores momentos com a camisola da vecchia signora, que já vestiu mais de 600 vezes, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ou seja, tanto em finais da Liga dos Campeões como na Serie B italiana.

São oito campeonatos italianos, um Mundial pela seleção transalpina e 40 anos de muita, muita classe.

Tanti auguri, Gigi!