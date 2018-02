Um português revoltado em França: “Dois metros fora-de-jogo! Três metros fora-de-jogo! C'est incroyable!”

Anthony Dibon/Getty

Não foi surpresa para ninguém ver o 1º classificado da Ligue 1 vencer o 18º - o PSG foi a Lille vencer por 3-0 -, mas Luís Campos não gostou nem um pouco da maneira como tudo se passou.

Nos descontos da 1ª parte, o PSG fez o 1-0 num lance que o diretor desportivo do Lille considerou "uma falta de respeito", por alegado fora de jogo de Berniche, o marcador do golo.

No túnel de acesso aos balneários, no intervalo, João Sacramento, treinador da equipa, já contestava a decisão, quando Luís Campos, bem mais irado, gritou: "Dois metros fora-de-jogo! Três metros em fora-de-jogo! Como é que podem fazer isto? É incrível! Uma falta de respeito! Brincam com o trabalho das pessoas".

Veja o vídeo divulgado pelo Canal+: