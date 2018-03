Inglaterra: Carvalhal volta a ganhar, Espírito Santo rumo à subida

Este foi um sábado saboroso e doce para os dois treinadores portugueses que, além de José Mourinho, trabalham no futebol inglês - Carlos Carvalhal e Nuno Espírito Santo.

Carvalhal não precisou de oferecer natas nem bolos, como sucedeu na última conferência de imprensa, para enganar o Burnley (7º classificado) e garantir uma vitória saborosa (1-0). Sem Renato Sanches (lesionado), valeu a Carvalhal o golo de Ki-Sung Yeung (81 m).

O Swansea ocupava a última posição quando Carvalhal entrou, há mês e meio. Com o triunfo de hoje, o clube galês afasta-se da zona de descida e sobe, à condição, ao 15º lugar.

A armada portuguesa continua certeira no Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. Um golo de Hélder Costa (ex-Benfica) abrilhantou a vitória (2-1) sobre o Queen Park Rangers.

O Wolverhampton segue tranquilo na liderança do Championship, rumo à liga principal. Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota foram titulares. Já Roderick Miranda e Rúben Vinagre nã saíram do banco. O Wolverhampton conta com uma vantagem de 13 sobre o Derby County, que ocupa o segundo lugar.

Ao quarto jogo com a camisola do West Ham, João Mário festejou este sábado a primeira vitória. O internacional português foi titular no triunfo sobre o Watford (2-0).