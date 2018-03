Kane resolve derbi de Londres a favor do Tottenham

Uma semana depois de ter atingido, em Liverpool, os 100 golos na Premier League, Harry Kane acrescentou este sábado mais um golo na vitória (1-0) do Tottenham sobre o Arsenal, no dérbi do norte de Londres.

Um salto notável, após um cruzamento milimétrico, permitiu a Kane somar o 101º golo e ser decisivo no triunfo tangencial da Tottenham. O duelo teve a particularidade de voltar a ter como palco o Estádio de Wembley, 25 anos depois dos dois rivais se terem encontrado numa meia-final da FA Cup.

O golo de Kane surgiu no segundo tempo. Depois, as duas equipas tiveram ocasiões para marcar, mas o resultado não se alterou. Com esta vitória o Tottenham fica com seis pontos de vantagem sobre o Arsenal e pode subir ao terceiro lugar se Liverpool e Chelsea tropeçarem neste jornada.