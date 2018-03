Liverpool vence e Salah e Firmino afinam a pontaria para o Dragão

Um egípcio e um brasileiro devolveram ao Liverpool o terceiro lugar da Liga inglesa, encurtando para três pontos a distância para o Manchester United que tropeçou na visita a Newcastle (1-0).

Mohamed Salah e Roberto Firmino coroaram um fim de tarde de domingo perfeito para o Liverpool, afinando a pontaria para o jogo de quarta-feira no Dragão, para a Liga dos Campeões. Com os triunfos de hoje, FC Porto e Liverpool vão entrar no jogo com a confiança em alta.

O Liverpool regista apenas duas derrotas nas últimas 21 partidas oficiais. Em Southampton, um golo madrugador (6 minutos) de Firmino a passe de Salah facilitou a vida à equipa de Klopp que partiu para uma exibição tranquila e perfeita. Klopp, um ano após se estrear na Premier League, somou este domingo 50 vitórias. Firmino está a fazer a sua melhor época desde que chegou a Anfield, acumulando 12 golos.

O Southampton não ganha em casa desde novembro e não teve energia para contrariar a superioridade do Liverpool. Ainda na primeira parte, Salah aumentaria a vantagem , fixando o resultado final. Após esta jornada, o Southampton fica em zona de despromoção.