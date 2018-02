O jogo do empurra que Guardiola tão cedo não vai esquecer (vídeo)

Troca de farpas entre os técnicos

A jogar em casa, a equipa da terceira divisão afastou o Manchester City da Taça de Inglaterra, por uma bola a zero. Mas, ao intervalo, os nervos já estavam à flor da pele…

Durante a primeira parte o Manchester City já estava com dificuldades, pois ficara reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Fabian Delph. À saída para os balneários, os treinadores Pep Guardiola (Manchester City) e Paul Cook (Wigan) trocaram palavras pouco calorosas e os técnicos tiveram de ser separados pelos jogadores que estavam à volta.

De jogador para adepto

No final da partida, entre festejos e descontentamentos, o caos ficou instalado nos relvados do DW Stadium, quando alguns dos adeptos do Wigan aproveitaram a comemoração para abordar os rivais.

A frustração e a derrota tira do sério até os jogadores mais calmos. Sergio Agüero, avançado do Manchester City, não escondeu a insatisfação do momento infeliz que estava a viver e, ao ser abordado por um fanático do Wigan, o jogador perdeu a cabeça e acabou por responder com uma agressão.

Recorde-se que Sergio Agüero foi eleito o melhor jogador do mês de Janeiro da Premier League, sendo a quinta vez que Agüero conquista esta distinção.

Mas, o terror continua no DW Stadium…

O adeptos da equipa vencedora não olharam a meios para os festejos. Das bancadas e em direção à polícia fizeram voar uma placa publicitária e a Federação Inglesa de Futebol já está a investigar todos os incidentes que ocorreram durante a partida.

Esta foi a terceira derrota do ano da equipa de Pepe Guardiola, que, apesar da aliminação da Taça de Inglaterra, segue confortavelmente à frente na Premier League, está em vantagem para a segunda-mão da Liga dos Campeões diante do Basileia e tem uma final marcada para este domingo, dia 25 de Fevereiro, frente ao Arsenal, na Taça da Liga.