“Uma pena, Rúben”: a complicada história de um futebolista português detido que chorava e pedia perdão nos treinos

O Villarreal destacou-se nas últimas temporadas por acertar sucessivamente na contratação dos seus defesas centrais. Musacchio, que chegou do River em troca de 2 milhões de euros, foi vendido este verão ao Milan por 18. O jovem Eric Bailly passou para o Manchester de Mourinho por 38 milhões, quando tinha custado apenas 5,5. Com estes precedentes, o Villarreal esperava que Rúben Semedo fosse a sua grande aposta quando decidiu investir 14 milhões de euros para o transformar no defesa mais caro da história do clube.

Infelizmente, a sua participação na equipa de futebol foi episódica por causa das lesões sofridas (apenas quatro jogos do campeonato e com atuações muito polémicas), ainda que pior tenha sido o seu dia a dia fora das quatro linhas, resultando no facto de os únicos títulos que protagonizou terem sido nas páginas de polícia dos jornais espanhóis.

No Villarreal existiam desde os primeiros meses indícios de uma vida desordenada, pouco profissional e com reiteradas saídas noturnas, embora não se tivesse metido em casos tão graves como agora.

