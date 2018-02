“Estamos consternados com os crimes imputados ao jogador”. Villarreal suspende contrato e ordenado de Rúben Semedo

O Villarreal suspendeu o contrato e o ordenado de Rúben Semedo e a decisão foi tornada pública no site do clube atráves de um comunicado: “Estamos consternados com os crimes imputados ao jogador”. Respeitando a “presunção da inocência”, o Villarreal diz que esta suspensão vigorará até às primeiras conclusões do processo disciplinar que lhe foi instaurado e que se encontra em curso.

Recorde-se que o tribunal de Líria, em Espanha, decretou esta quinta-feira a prisão preventiva, sem possibilidade de pagamento de fiança, ao futebolista, acusado de vários crimes, entre eles, o homicídio na forma tentada.