Cristiano Ronaldo marca dois ao Alavés e já soma 300 golos na liga espanhola

O português Cristiano Ronaldo foi uma das figuras do Real Madrid este sábado, ao marcar dois dos quatro golos com que o campeão em título recebeu e goleou o Alavés (4-0), em encontro da 25.ª jornada da liga espanhola.

Em dois remates na área, à ponta de lança, Ronaldo faturou aos 44 e 61 minutos, passando a contar 14 golos na presente edição prova, em 20 jogos, 32 na temporada, em 35, e 435 ao serviço dos merengues, pelos quais cumpriu hoje o 425.º encontro.

Com o 'bis' ao Alavés, o capitão da Seleção Nacional passou também a somar 300 golos na Liga espanhola, em apenas 285 jogos, reforçando o segundo lugar do histórico do campeonato do país vizinho, só atrás do argentino Lionel Messi, que soma 369, em 406 embates.

O Real Madrid está em 3.º lugar da tabela da liga espanhola, com 51 pontos, menos 4 (mas mais um jogo) que o 2.º, o Real Madrid. O Barcelona, que joga este sábado ao final da tarde, é líder, com 62 pontos.