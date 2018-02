A neve cobriu o relvado do Allianz Stadium e o Juventus-Atalanta teve de ser adiado

O forte nevão que caiu na tarde deste domingo em Turim, onde por estes dias os termómetros não deixam as temperaturas negativas, obrigou ao adiamento do Juventus-Atalanta, que deveria ter arrancado às 17 horas, no Allianz Stadium.

Apesar dos esforços do staff do campeão italiano para limpar o campo, a queda de neve foi inclemente e após confirmar que não estavam reunidas as condições para que o jogo se realizasse, a equipa de arbitragem decidiu adiar o encontro.

E apesar de não haver futebol, as imagens do manto branco que se formou no relvado do estádio da Juventus merecem ser vistas.