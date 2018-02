Manchester United dá a volta ao marcador e afunda ainda mais o Chelsea

Era um duelo entre Manchester United e Chelsea mas também um confronto entre José Mourinho e Antonio Conte, dois treinadores que não morrem exatamente de amores um pelo outro.

E se o italiano começou melhor em Old Trafford, foi o português a sair do jogo a sorrir, com o United a vencer por 2-1 depois de Jesse Lingard confirmar a reviravolta no marcador com um golo aos 75 minutos.

O Chelsea, que entrou melhor, foi a primeira equipa a marcar, pelo brasileiro Willian, aos 32 minutos, aproveitando a passividade da defesa do Manchester United. Não demoraria a reação, com Lukaku a igualar o encontro seis minutos depois.

O avançado belga seria essencial na reviravolta, ao arrancar um cruzamento perfeito para Lingard, que saltou do banco, fazer o 2-1 de cabeça, garantindo mais três pontos para a equipa de Mourinho, que é vice-líder da Premier League com 59 pontos, mais dois que o Liverpool.

Já o Chelsea está cada vez mais longe dos primeiros lugares: o campeão em título é apenas 5.º classificado, com 53 pontos.