O dérbi de Istambul estava empatado até que Quaresma fez isto

Panenka está para os penáltis como Ricardo Quaresma está para os golos de trivela. No sempre quente dérbi de Istambul entre Besiktas e Fenerbahce, o extremo português abriu o dicionário e escreveu a entrada para trivela: com o resultado em 1-1 aos 77 minutos colocou a equipa da casa a vencer com um remate tão bonito quanto indefensável.

Quaresma marcaria ainda o 3-1, já nos descontos, um resultado que permite ao Besiktas igualar o adversário no 3.º lugar da liga turca.