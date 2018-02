Olá, eu sou o Usain Bolt e vou jogar futebol pelo clube ‘x’

Chegou e venceu. Fez história no atletismo e agora cansou-se. Mas a vida de Bolt no desporto parece não ter ficado por aqui. Era conhecido o sonho de jogar futebol, mas nunca ninguém pensou que isto pudesse realmente acontecer. Mas, aconteceu mesmo. Usain Bolt conseguiu o que queria e assinou por um clube de futebol.

Só ainda não se sabe qual. O segredo é a alma do negócio e por isso a grande surpresa só vai ser revelada esta terça-feira, mas já existem algumas desconfianças, entre elas o Manchester United e o Borussia Dortmund.

Adeus, atletismo!

Mais de 15 anos depois de dar os primeiros passos no atletismo, o Lightning Bolt decidiu largar as pistas. Estávamos em agosto de 2017 quando a bomba foi largada: o homem mais rápido do mundo ia reformar-se... pelo menos do atletismo.

Depois do Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, Bolt saiu de cena. Mas não saiu com as mãos a abanar, nem com os bolsos vazios. O atleta mais bem pago do atletismo ganhou oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e 11 títulos mundiais.

Agora, o jamaicano vai tentar a sua sorte no futebol e quem sabe ainda nos surpreende. Só falta saber qual será o clube a receber o velocista. Mas já existem apostas.

O segredo mais bem guardado

Preparem-se porque isto promete, mas só na terça-feira vamos saber a verdade: qual foi o clube de futebol que assinou com Usain Bolt?

Aos 31 anos, Bolt fez o anúncio através das redes sociais: “Assinei por um clube de futebol! Descubram qual na terça-feira às 08h00”.

O sonho de jogar futebol é antigo e o clube de eleição também: “Um dos meus sonhos é jogar pelo Manchester United”. Bolt chegou mesmo a pedir a Alex Ferguson para interceder por si. “Disse-me para estar preparado que ia ver o que se podia fazer. Se me disserem que sou bom, que preciso de treinar, então vou fazê-lo.” Mas será que Mourinho tem espaço para o jamaicano?

Se o United não tiver, pode haver outros clubes que tenham, como o Borussia Dortmund, onde Bolt iria treinar supostamente no próximo mês, ou o Mamelodi Sundowns FC, atual campeão sul africano, onde Bolt foi treinar no final de janeiro. Na altura, o jamaicano falou sobre o treino e chegou à conclusão que estava em baixo de forma, mas disse que tinha muito talento. Agora, é esperar para ver se isto é mesmo verdade.

A última das hipóteses parece ser a nova equipa de David Beckham. O antigo jogador fundou um novo clube, ainda sem nome, e Usain Bolt não teve vergonha e ofereceu-se: “David, tudo bem? Queria dar os parabéns pela nova equipa em Miami. Se precisar de alguma ajuda, se precisar de um atacante, eu estou aqui. Marco golos e tenho velocidade. Tenho tudo o que é preciso. É só ligar. Resta saber se foi David Beckham a cair na conversa do jamaicano.