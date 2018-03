Davide Astori, capitão da Fiorentina, encontrado morto no quarto de hotel

O futebol italiano acordou este domingo com una noticia trágica. Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi encontrado morto num quarto de hotel em Udine, onde a equipa estagiava antes do encontro desde domingo com a Udinese, para a Serie A.

De acordo com as primeiras informações dadas pelo clube de Florença, o defesa central, de 31 anos, terá morrido subitamente durante o sono.

Segundo informações do diário "Gazzetta dello Sport", depois de Astori não ter comparecido ao encontro com a equipa, marcado para as 9h30 italianas (menos uma hora em Lisboa), vários companheiros entraram no quarto do central, encontrando-o já sem vida.

O encontro entre a Udinese e a Fiorentina, que deveria começar às 15h, foi entretanto adiado.

Internacional por 14 ocasiões com a seleção italiana, Astori cumpria a terceira época na Fiorentina. Esteve na equipa de Itália que foi 3.ª classificada na Taça das Confederações de 2013. Formado no Milan, contava ainda com passagens por clubes como o Cagliari ou Roma.