Mourinho vence duelo com Klopp

O Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, reforçou este sábado o segundo lugar da liga inglesa de futebol, ao derrotar em casa o Liverpool, adversário direto, por 2-1, com bis de Marcus Rashford.

Com a vitória de hoje, os 'red devils' passaram a somar 65 pontos em 30 jornadas, menos 13 do que o Manchester City, que visita o Stoke na segunda-feira, e colocaram o Liverpool a cinco pontos de distância e em risco de perder o terceiro posto para o Tottenham, que visita o Bournemouth no domingo.

Titular pela primeira vez desde o 'boxing day', o avançado Marcus Rashford marcou os dois golos do United, aos 14 e 24 minutos, num jogo em que Mourinho não contou com o médio francês Pogba, que se lesionou na véspera.

A equipa comandada por Jürgen Klopp, que durante uma hora só tinha conseguido criar perigo em lances de bola parada, foi mais agressiva na parte final e acabou por reduzir a diferença aos 66 minutos, graças a um autogolo de Bailly, titular pela primeira vez desde novembro e que desviou para a própria baliza um cruzamento de Mané.

Apesar do assédio do Liverpool, o Manchester United controlou o jogo até final e confirmou o 20.º triunfo no campeonato.