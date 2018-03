Standard de Liége, de Sá Pinto, conquista Taça da Bélgica no prolongamento

O Standard de Liége, treinado por Sá Pinto, venceu este sábado a Taça da Belga, após vitória por 1-0 frente ao Genk, numa final que se disputou em Bruxelas.

Emond marcou aos 92 minutos, a passe do antigo benfiquista Carcela, depois do tempo regulamentar não ter registado golos, dando ao Standard a oitava Taça da Bélgica e ao treinador Ricardo Sá Pinto o primeiro troféu sénior enquanto treinador, depois do título de juniores pelo Sporting em 2011/2012.

Com a vitória na Taça, o Standard de Liége garantiu um lugar na Liga Europa da próxima temporada.