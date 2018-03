Ibrahimovic deixa o Manchester United. Segue-se o Club Med

É oficial: Zlatan Ibrahimovic rescindiu contrato com o Manchester United e é provável que cruze o Atlântico e percorra ainda uns valentes quilómetros para chegar ao LA Galaxy, clube que é uma espécie de Club Med para futebolistas-estrela em idade avançada.

A saída de Ibrahimovic, de 36 anos, convém não esquecer, foi anunciada pelo clube no seu site oficial, com os protocolares agradecimentos por um trabalho bem feito, mesmo que, nesta época, a carreira tenha entrado no United em declínio acentuado: apenas sete jogos oficiais. Bom, mas ao todo, o sueco fez 29 golos e participou em 53 encontros pela equipa treinada por José Mourinho.

Nos LA Galaxy jogam Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos, Ashley Cole – e o português João Pedro (ex-Vitória de Guimarães) que terá, a partir de agora, muitas histórias para contar sobre o último grande rebelde do futebol europeu.