Lewandowski sonha com Espanha e força saída do Bayern Munique

Apesar de jogar pelo Bayern Munique, o coração de Robert Lewandowski é sabido, já há alguns anos, pertence ao Real Madrid. É, sempre foi, o sonho do polaco. Este verão, a ambição do avançado pode tornar-se realidade, avança o “AS” esta quinta-feira.

Segundo a imprensa internacional, Lewandowski tem feito de tudo para forçar a sua saída do Bayern este ano, recusando todas as tentativas para renegociar o seu contrato.

Karl-Heinze Rummenigge, diretor executivo do Bayern Munique, já deu como perdida a batalha pela permanência do atacante de 29 anos no clube, escreve o “AS”.

O avançado polaco pretende, a todo o custo, trocar o Bayern pelo Real Madrid este verão - o que não é uma má notícia para o clube alemão.

Com a venda de Lewandowski, o campeão alemão poderá renovar o plantel que, neste momento, tem muitos jogadores na casa dos 30 anos - Ribéry, Vidal, Hummels, Boateng e Robben.