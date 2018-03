Vítor Pereira vence Paulo Bento em primeiro duelo de treinadores portugueses na China

No primeiro duelo entre treinadores portugueses na Liga chinesa de futebol, o Chongqing Lifan foi o primeiro a adiantar-se no marcador, aos 15 minutos, por Ke Yang, mas o Shanghai SIPG acabaria por dar a volta ao marcador, com golos de Lei Wu (18 minutos) e Hai Yu (28).

A equipa de Vítor Pereira, bicampeão pelo FC Porto, lidera o campeonato com vitórias nos quatro jogos disputados, embora o Shandong Luneng tenha nove pontos e um jogo em atraso, enquanto o Chongqing Lifan tem seis pontos e é quarto.

Já o Tianjin Quanjian, treinado pelo português Paulo Sousa, sofreu hoje a terceira derrota consecutiva no campeonato, ao perder em casa com o Guangzhou Evergrande, heptacampeão chinês, por 1-0.

O golo que deu a vitória aos visitantes, mesmo reduzido a dez jogadores por expulsão do brasileiro Alan, aos 51 minutos, foi apontado aos 55 minutos pelo atacante Gao Lin.

A derrota deixa a equipa de Paulo Sousa no 11.º lugar, com apenas três pontos, enquanto o Guangzhou Evergrande subiu provisoriamente ao segundo lugar.