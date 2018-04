De bicicleta, de génio, de Cristiano Ronaldo. O golo que está a correr o mundo (vídeo)

O Real Madrid venceu na terça-feira fora a Juventus por 3-0, com dois golos do português Cristiano Ronaldo, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol disputado em Itália.

Na reedição da final de 2017, ganha então pelo Real Madrid, por 4-1, o avançado português voltou a bisar, inaugurando o marcador aos três minutos e marcando o segundo aos 64, com um pontapé de bicicleta.

O segundo golo deixou o estádio inteiro estarrecido. Até os adeptos da Juventus aplaudiram de pé o golo do português.

“[Ser aplaudido pelos adeptos da Juventus] Foi apenas excelente. Nunca tinha acontecido na minha carreira”, referiu o português, em declarações ao site da UEFA, no final do encontro.

“Grande golo. O que posso dizer? Fantástico. Não esperava marcar aquele golo, mas vamos falar do jogo. Penso que o jogo foi incrível. Marcámos três golos à Juventus, uma grande equipa. Jogámos bem e, como é óbvio, estou feliz. Ajudei a equipa, marquei dois golos, foi uma grande noite”, assumiu CR7.

Ronaldo ainda fez a assistência para Marcelo marcar, aos 72 minutos, o terceiro do Real Madrid, numa altura em que a Juventus estava reduzida a dez unidades, por expulsão do argentino Paulo Dybala, aos 66.

A segunda mão da eliminatória realiza-se em 11 de março, em Madrid.

Mais um recorde

Cristiano Ronaldo tornou-se na terça-feira o primeiro jogador da história a marcar em 10 jogos consecutivos na Liga dos Campeões de futebol e já leva 21 golos só nos quartos de final, também um recorde da competição.

Em Turim, no embate com a Juventus, o avançado luso deu vantagem ao Real Madrid logo aos três minutos e manteve a série de jogos seguidos a marcar na ‘Champions’, tornando-se no primeiro futebolista a alcançar a dezena.

Ronaldo superou a marca de nove jogos que pertencia ao holandês Ruud van Nistelrooy, em 2003, com a camisola do Manchester United.

O internacional português fez o seu 119.º golo na Liga dos Campeões e marcou em todos os seis jogos em que defrontou a Juventus.