Guardiola entra nos mind games: “Pogba foi-me oferecido pelo agente”

O treinador do Manchester City, Pep Guardiona, disse esta sexta-feira que Paul Pogba, jogador do Manchester United, foi proposto ao seu clube em janeiro, pelo agente do jogador.

"Eu disse que não, não temos dinheiro para o comprar, é muito caro", disse Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o United, no Etihad Stadium.

Caso o City vença a equipa de José Mourinho, no sábado em jogo da jornada 33, conquista a liga inglesa, a cinco jornadas do fim. O empresário de Pogba, Mario Raiola, disse que Guardiola é um "zero absoluto, um covarde, um cachorro", numa entrevista, em março.

O técnico do City respondeu hoje dizendo que o empresário lhe ofereceu em janeiro Pogba e Henrikh Mkhitaryan e que foi o City a recusar a proposta.

"Ele ofereceu-nos Pogba e Henrikh Mkhitaryan para jogar connosco. Porquê? Ele não pode trazer os jogadores para serem treinados por um cachorro", respondeu hoje Guardiola, de forma irónica.

