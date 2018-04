Mourinho estraga a festa de campeão do Manchester City

José Mourinho, o bombo da festa? Nem pensar. O Manchester City tinha tudo para se sagrar campeão inglês esta tarde, na sua própria casa, mas o rival United não o permitiu, ao vencer por 3-2.

A 1ª parte até correu às mil maravilhas para a equipa de Pep Guardiola, que dominou e ficou em vantagem por 2-0, com golos de Kompany, aos 25 minutos, e Gundogan, aos 30 minutos.

Contudo, na 2ª parte, só deu Manchester United: aos 53', Paul Pogba fez o 2-1 e, apenas dois minutos depois, o 2-2. Aos 69', Chris Smalling assinou a reviravolta final: 3-2.

Michael Regan/Getty

Quando faltam cinco jogos para o final do campeonato, a vitória não vale nenhum título, mas, no final, os jogadores do United festejaram efusivamente, com orgulho.

"Sabíamos que a 1ª parte não tinha sido boa e Mourinho disse-nos, ao intervalo, que não íamos ser os palhaços na festa deles", disse, no final, Smalling.

Ainda assim, o mais provável é que o City se sagre campeão, uma vez que lidera a Premier League com 84 pontos, mais treze do que o United, que cimentou o 2º posto - tem mais quatro pontos do que o Liverpool.