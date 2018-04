E esta? Roma publica informações sobre jogo com Liverpool... antes do sorteio

A equipa italiana, que derrotou o Barcelona nos quartos de final, colocou nas redes sociais, e retirou poucos minutos depois, informações sobre as entradas para o jogo no Estádio Olímpico de Roma, segundo informa um diário local, juntamente com a foto da publicação.

A 'distração' ocorreu esta sexta-feira, quando o clube italiano deu informações sobre um suposto jogo da Roma com o Liverpool, programado para 2 de maio no Estádio Olímpico de Roma, algo que se confirmou mais tarde no sorteio de Nyon.

Entretanto, a equipa romana, quando se deu conta, retirou rapidamente a publicação.

A primeira mão das meias-finais está marcada para 24 de abril no estádio de Anfield, em Inglaterra. A outra meia-final da Liga dos Campeões vai ser disputada entre Real Madrid, que eliminou a Juventus, e Bayern de Munique, que derrotou o Sevilha.

Lusa