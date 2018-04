VAR e a Premier League, uma relação adiada: clubes decidem manter o videoárbitro em testes

As equipas da Premier League acordaram esta sexta-feira em continuar a testar o VAR na temporada 2018/19. A decisão chega depois de serem discutidos os progressos dos testes realizados no futebol inglês e do que foi aprendido de outras competições em que é usado o sistema", informou a liga inglesa, em comunicado.

A nova tecnologia foi testada algumas vezes em várias competições, como a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e encontros particulares da seleção inglesa.

"Os clubes estão muito agradecidos pelos avanços levados a cabo por Mike Riley, diretor da escola dos árbitros ingleses (PGMOL), e pela sua equipa. Os testes continuarão a ser feitos na próxima temporada para que se consiga melhorar o sistema, sobretudo no que diz respeito à comunicação dentro do estádio e para os que estão a ver o jogo a partir das suas casas", adiantou a liga inglesa.

O VAR foi utilizado na Taça das Confederações, na Rússia, e em campeonatos, como o alemão, italiano e português, entre outros.