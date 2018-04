Depois da humilhação (derrota por 7-1 contra o PSG), Mónaco devolve dinheiro dos bilhetes aos adeptos

Num tweet publicado a seguir ao jogo em que perdeu no Parque dos Príncipes por 7-1, diante do Paris Saint Germain, o Mónaco anuncia que vai compensar os adeptos: quem foi à capital francesa vai ser ressarcido do preço dos bilhetes. O Mónaco avisa ainda que a partir do início da semana vai dar a conhecer as modalidades de reembolso.

Com este resultado, o Paris Saint Germain sagrou-se campeão francês. Os golos da equipa da casa foram marcados por Giovani Lo Celso aos 14 e 27 minutos, Cavani aos 17, Di María aos 20 e aos 58, e Julian Draxier aos 86. Como o jogo foi estranho, não estranhe que Falcao tenha marcado na própria baliza - marcou o sexto do PSG. O golo do Mónaco foi marcado aos 38 minutos pelo português Rony Lopes.