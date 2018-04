Pep City, perdão, o Manchester City é campeão inglês (em parte, graças a Mourinho)

O Manchester City é campeão de Inglaterra. Depois de ter vencido ontem o Tottenham por 3-1, a equipa de Pep Guardiola beneficiou este domingo da derrota do Manchester United em casa, frente ao West Bromwich Albion (0-1), para festejar.



O City, que assegura o título pela 5.ª vez na história (3.ª desde 2012), fica com 16 pontos de vantagem sobre o rival quando estão em disputa apenas mais 15 pontos (faltam 5 jornadas para o final da competição).



A “prenda” acabou por surgir do último classificado, com Jay Rodriguez, aos 73 minutos, a fazer o golo que derrotou a equipa orientada por José Mourinho.