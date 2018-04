A improvável entrevista de Ibrahimovic a Jimmy Kimmel: “Posso não ser o típico sueco, mas pus a Suécia no mapa” (vídeo)

Há uns anos que estou de olho em Los Angeles e queria dar uma prenda à cidade. pensei durante bastante tempo e um dia surgiu-me [a ideia]: vou oferecer-me a mim próprio [como presente]", começou por dizer a Kimmel depois do apresentador mencionar o anúncio que este publicou no 'LA Times' onde se lia apenas: "You're welcome LA".



"Não me pareces um sueco típico, pois os suecos não se gabam assim como tu fazes", atacou Kimmel, com Ibra a contrapor: "Sim, são demasiado simpáticos... eu não sou assim tão simpático".



"Foi por iusso que te pediram para saires do país?", voltou a 'picar' o apresentador, com o avançado a não desarmar: "Não, não... quer dizer, não sou o sueco típico mas coloquei a Suécia no mapa."



Depois foi a altura de falar de nomes e alcunhas, e Ibra explicou: "Gosto do meu nome próprio [Zlatan], que em sérvio significa ouro. Mas as pessoas têm dificuldades em pronunciá-lo por isso ficou Ibra e agora é o Leão.